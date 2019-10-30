Брянск, , 15:35 — REGNUM Депутаты Брянской областной думы рассмотрят на внеочередном заседании вопрос об участии региона в создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Брянской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Внеочередное заседание назначено на 1 ноября. Необходимость создания фонда прописана в федеральном законодательстве. По состоянию на 15 мая 2019 общее число граждан, включённых в реестр участников долевого строительства на территории региона, нуждающихся в защите, составляет 30 граждан из 314 граждан, заключивших договоры долевого строительства.

В 2018 год в регионе было реализовано четыре масштабных инвестиционных проекта и восстановлены права 239 обманутых дольщиков.