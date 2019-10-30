Магас, , 15:29 — REGNUM Вопрос трехсменного и даже двухсменного образования в Ингушетии будет решен к концу 2020 года. За это время в республике будут созданы почти 22 тысячи ученических мест. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева.

По ее словам, в настоящее время в регионе имеются пять школ с трехсменным обучением. С учетом того, что число учеников в Ингушетии каждый год увеличивается в среднем на 4000 человек, для решения вопроса перехода на односменное образование власти региона запланировали построить до 2021 года 15 школ на 10 330 ученических мест.

В следующий период — до конца 2024 года — их число планируется увеличить еще на 12 тысяч.

Читайте также: До 2024 года в Ингушетии построят 36 школ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ингушетии заявляли о планах построить к концу 2024 года 36 средних образовательных учебных заведений.