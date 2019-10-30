Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Компания Electronic Arts отменила спортивную игру NBA Live 20. Об этом 29 октября сообщило игровое издание Kotaku.

Сообщается, что разработчики решили закрыть проект, чтобы сосредоточиться на новой игре для консолей следующего поколения. NBA Live 20 стала пятой отменённой игрой Electronic Arts в этой серии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Electronic Arts изменила лица футболистов в игре FIFA 20. Ранее игроки высказали недовольство по поводу того, что виртуальные спортсмены не похожи на свои реальные прототипы.