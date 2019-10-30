Бангкок, , 15:32 — REGNUM Расположенная на севере Таиланда пещера Тхам Луанг, из которой в прошлом году спасали футболистов школьной футбольной команды «Лесные вепри», снова будет официально открыта 1 ноября 2019 года. Об этом 30 октября сообщает таиландское новостное агентство TNA.

Также сообщается, что туристы смогут посетить пещеру с 1 ноября текущего года, и что её посещение будет разрешено в сухой сезон (с ноября по май) с 9:00 до 16:30 по местному времени.

Кроме этого, уточняется, что туристы также смогут посетить музей уникальной операции по спасению футбольной команды, отдать дань уважения погибшему во время неё таиландскому боевому пловцу Саману Кунану, памятник которому установлен у входа в пещеру, а также побывать в самой пещере, из которой удалено всё спасательное оборудование.

Напомним, операция по спасению 12 школьников из юниорской команды «Лесные вепри» и их тренера проходила в июне-июле прошлого года и продолжалась в течение нескольких дней.