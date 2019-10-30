Лусака, , 15:27 — REGNUM Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призывают пожертвовать 3,5 млн долларов США для предотвращения «катастрофической» нехватки продовольствия, которая может затронуть 2,3 миллиона жителей Замбии. Об этом передает ВВС Africa.

Замбия Moffat

По словам представителей гуманитарных организаций, низкий уровень осадков и заболачивание уничтожили многие культуры в регионе.

Нехватка питьевой воды, вызванная засухой, означает, что «и люди, и животные, и домашний скот, и дикая природа вынуждены пользоваться одними и теми же водными ресурсами», — заявил глава Красного Креста Замбии Кайтано Чунгу.

«Это неприемлемо, так как подвергает людей болезням и повышает риск нападения животных», — добавил он.

Как говорится в заявлении представителей Красного Креста, за последние несколько месяцев жителям Замбии была оказана продовольственная помощь, однако, отмечается, что региону все еще «требуется дополнительная помощь».