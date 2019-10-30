Донецк, , 15:22 — REGNUM В ДНР начались плановые учения, в которых принимают участия подразделения МЧС, МВД и Народной милиции ДНР, сообщил 30 октября глава ДНР Денис Пушилин. Сообщение опубликовано на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Пушилин отметил непостоянство властей Украины и отметил, что прибытие в зону конфликта группировок националистов может угрожать жителям подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Используя террористические методы войны, имея опыт резонансных провокаций и диверсий, националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств», — добавил он.

Глава ДНР отметил, что проведение учений позволит укрепить обороноспособность республики, а также обеспечит готовность экстренных служб к непредвиденным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВВС Украины объявило о проведении учений сил ПВО в Херсонской области.

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