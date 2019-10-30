Токио, , 15:31 — REGNUM Компания Nintendo выпустит линейку одежды и аксессуаров, посвящённую играм серии The Legend of Zelda. Об этом 30 октября сообщает портал Japanese Nintendo.

https://twitter.com/GoNintendoTweet/status/1189443349549371392

Продажа коллекционных предметов начнётся 22 ноября 2019 года. Создание вещей, вдохновлённых The Legend of Zelda, приурочено к открытию магазина Nintendo в Токио.

Напомним, Nintendo — это популярная японская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она была основана в 1889 году.

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