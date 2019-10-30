Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM Екатеринбургские власти представят проект обновления пешеходной части улицы Вайнера на общественное обсуждение. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «УрБК».

По словам градоначальника, формат обсуждений себя полностью оправдал. Реконструкция улицы Вайнера будет обсуждаться так же, как и проект стелы на въезде в Екатеринбург.

«Далее надо будет принимать уже технологические решения», — сказал мэр.

Высокинский дал высокую оценку общественным обсуждениям проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурге представили на суд общественности несколько дизайн-проектов стелы на въезде в Екатеринбург. Горожане должны выбрать лучший, с их точки зрения, вариант композиции.

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