Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Для решения проблемы с твердыми бытовыми отходами в Казахстане необходимо повысить тариф на утилизацию и переработку мусора. Об этом заявил заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Ахметжан Примкулов, сообщает 30 октября агентство «Казинформ».

По его словам, тарифы на утилизацию мусора в Казахстане остаются самыми низкими среди стран СНГ. В частности, лишь в Алма-Ате тарифы на утилизацию и переработку повысились на 549 тенге ($1,42), тогда как в Нур-Султане средства на переработку не собираются.

Примкулов добавил, что при расчёте размера тарифа необходимо учитывать региональную специфику, количество отходов и доходы населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости внедрения новых технологий в переработку твердых бытовых отходов и привлечения инвестиций в эту сферу.

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