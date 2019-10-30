Москва, , 15:12 — REGNUM Компания Mediascope выбрана Роскомнадзором в качестве единого телеизмерителя ещё на три года. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«Вещатели удовлетворены результатами работы компании «Медиаскоп» в качестве единого телеизмерителя в предыдущие три года, поэтому решение комиссии было единогласным», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Жарова, который, согласно правил выбора единого телеизмерителя, был главой комиссии по выбору.

При этом в данную комиссию также входят руководители крупнейших вещательных холдингов и профессиональных объединений медиаотрасли.

Кроме этого, уточняется, что единый телеизмеритель выбран комиссией сроком на три года, и его новые полномочия начнутся с 1 января 2020 года. В обязанности компании входит ежегодное предоставление отчета о проведенных исследованиях в Роскомнадзор и публикация его на своем официальном сайте.

Также единый телеизмеритель «должен обеспечить открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории в целях последующего размещения ТВ-рекламы».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что работа телецентра «Останкино» находится под контролем российских властей, перебоев в телевещании допущено не будет.