Умео, Швеция, , 15:02 — REGNUM Статую, в виде оскалившейся красной пумы, установили в центре шведского города Умео. Об этом сообщает телеканал SVT.

Конструкцию установили в понедельник, 28 октября, возле городской ратуши. Её автором является Камилла Акрака. Сообщается, что скульптура является первой в Швеции посвященной феминистскому движению #MeТoo.

По данным журналистов канала, данный небольшой монумент обошелся городской казне в 500 000 шведских крон (примерно $50 000 по курсу). Перед тем как изготовить скульптуру, власти города провели конкурс на лучшую работу, и Акрака в нём победила.

Как передавало ИА REGNUM, движение #MeToo началось с публикации актрисы Алиссы Милано на своей странице в Twitter. Она призвала всех, кто подвергался сексуальным домогательствам, написать под её сообщением #MeToo (Я тоже). Данный хештег был подхвачен голливудскими актрисами и получил большую популярность в мире.

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