Аккра, , 14:58 — REGNUM Ганский 12-летний вундеркинд Вименс Бамфо получил место на факультете государственного управления. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Бамфо станет самым младшим из почти 3000 студентов, которые были зачислены в Университет Ганы. Он сдал вступительные экзамены с отличием после того, как его отец Роберт Бамфо обучал его на дому.

Вимнес сказал радиопрограмме BBC, что у него есть амбиции стать президентом Ганы.

«Я хочу стать президентом Ганы, я хочу поднять флаг Ганы и сделать Гану по-настоящему независимой страной, такой как Китай, США, Великобритания и другие страны», — заявил он.

Он надеется изучить конституционное право, политические системы управления, принципы управления, экономики и бухгалтерского учета.

Его отец, имеющий ученую степень в области химического машиностроения, сказал, что успехи его сына не стали неожиданностью.

«Я вложил время и энергию, обучив его необходимым предметам, которые помогут ему принять вызовы и связанные с этим возможности. Так что я не был шокирован», — заявил Роберт Бамфо.