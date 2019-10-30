Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM «Екатеринбургский Арбат» — пешеходную часть улицы Вайнера — могут полностью обновить. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Проект реконструкции был представлен на строительном форуме 100+ Forum Russia.

Согласно проекту, на пешеходной зоне расположат круглые скамейки с футуристическими цветочными клумбами посередине. Вдоль «Арбата» будут посажены декоративные деревья.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, обновление улицы Вайнера уже предусмотрено в плане благоустройства города на 2020 год. Проект заказан муниципальным комитетом по благоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2019 года в Екатеринбурге открыли обновлённый участок городской набережной. Территорию благоустроили, также там была установлена детская площадка.

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