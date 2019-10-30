Москва, , 14:44 — REGNUM В России уже сейчас чрезвычайно велика доля нелегального спирта на рынке, в связи с чем дополнительные ограничения на продажу могут оказаться неэффективными. Об этом заявил первый зампредседателя комиссии по общественному контролю ОПРФ Артём Кирьянов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Ограничения не работают ни на что, кроме как на появление большого количества нелегального алкоголя и табака. Я докладываю ситуацию: за последние лет 10 у нас количество нелегального спирта на рынке 40%. Эти 40% — подтверждённая статистика. Уж точно пить меньше не станут», — заявил Кирьянов.

Он отметил широкую распространённость самогонных аппаратов среди граждан России и при этом добавил, что главная причина этого заключается в неуверенности потребителей в качестве алкогольной продукции.

«Первая причина в том, что люди не уверены, что даже если они идут в магазин, то они покупают качественную водку, что покупают не контрафакты, не на метиловом спирте. Поэтому мы запретами в такой сложной сфере, как потребление алкоголя и сигарет, они вообще не работают. Они работают только на увеличение смертности из-за того, что люди не то пьют и не то покупают», — добавил он.