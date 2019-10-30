Элиста, 30 октября 2019, 14:38 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено на территории Калмыкии из-за ухудшения погодных условий с 30 октября до 3 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
На территории Калмыкии прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, осадки. Существенно похолодает — ночью и утром температура воздуха опустится до −1…−5 градусов, местами — до десяти градусов мороза.
Отметим, ранее синоптики предупредили о резком похолодании и ухудшении погодных условий на территории Краснодарского края.