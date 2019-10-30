Элиста, , 14:38 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено на территории Калмыкии из-за ухудшения погодных условий с 30 октября до 3 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

На территории Калмыкии прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, осадки. Существенно похолодает — ночью и утром температура воздуха опустится до −1…−5 градусов, местами — до десяти градусов мороза.

«Повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики с последующим нарушением систем жизнеобеспечения населения. В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия рекомендует всем жителям быть предельно внимательными и осторожными. Соблюдайте правила безопасности жизнедеятельности», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее синоптики предупредили о резком похолодании и ухудшении погодных условий на территории Краснодарского края.