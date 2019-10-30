Домодедово, Московская область, , 14:39 — REGNUM В Домодедове завершили строительство детского сада на 160 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора.

По словам руководителя ведомства Артура Гарибяна, зданию выдали заключение о соответствии проектной документации. Общая площадь детского сада составляет 5,1 тыс. м кв. Это трехэтажное дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 детей и восемь групп. Территория вокруг сада благоустроена, установлены игровые площадки и теневые веранды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Балашихе построят новый детский сад на 125 мест.

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