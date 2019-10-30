Владикавказ, , 14:35 — REGNUM В Северной Осетии состоялись проводы очередной группы призывников под армейские знамена. Всего из республики в осеннюю призывную кампанию 2019 года будут призваны 370 новобранцев, передает телекомпания «Осетия-Ирыстон».

Напутственные слова рекрутам сказали их родные, ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие, молодежь из движения «Юнармия».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года на срочную службу из Северной Осетии отправились более 700 новобранцев. Кандидаты для выполнения почетной воинской обязанности отбирались из числа лучших. Всего весной на призывные комиссии явились 8,5 тыс. молодых людей призывного возраста.

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По данным Южного военного округа, всего в осеннюю призывную кампанию из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будут призваны на армейскую службы более 26 тыс. человек.

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