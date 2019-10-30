Токио, , 14:51 — REGNUM Создатели Nioh 2 объявили конкурс на лучшего персонажа. Шесть лучших виртуальных героев попадут в релизную версию игры, сообщалось 29 октября на официальном сайте проекта.

https://twitter.com/gematsucom/status/1189149051931037696

Создать своего персонажа игроки смогут во время открытого тестирования Nioh 2. Оно пройдёт с 1 по 10 ноября 2019 года.

Напомним, Nioh 2 выйдет в начале 2020 года. В ней игроки будут управлять получеловеком-полудемоном, сражающимся с различными чудовищами из японского фольклора.

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