Москва, , 14:34 — REGNUM Выводы о связи снижения потребления алкогольных напитков с ростом продолжительности жизни могут оказаться чрезмерно поспешными. Об этом заявил первый зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артём Кирьянов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Чему я не очень верю — это заявленной истории о том, что стали меньше пить. Потому что это никак нельзя вывести официальной статистикой. И вторая история — что стали больше жить. Да, стали, но совершенно не поэтому», — заявил Кирьянов. «Это не прямая связь между алкоголем и табаком. Самый большой пласт, от чего умирают люди, — это неинфекционные заболевания. В этой истории вся кардио (сердечно-сосудистые заболевания), и с ними как раз не справились. Справились с травмой в быту, с техникой безопасности, с неожиданными… Так если мы не справляемся с кардио, то дополнительного эффекта никакие меры не дадут», — отметил он.