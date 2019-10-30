Москва, , 14:31 — REGNUM Украинская греко-католическая церковь не просто стала частью межрелигиозного конфликта на Украине, она является одним из инспираторов. Об этом сегодня, 30 октября, на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Даниловом монастыре заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Патриарх подчеркнул, что в таких ситуациях церковь должна прилагать усилия для того, чтобы сгладить противоречия и добиться компромиссов, а не усугублять противоречия между людьми. Такой позиции, по его словам, придерживается как Русская церковь, так и Римско-католическая церковь.

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«К сожалению, мы не можем этого сказать о греко-католиках на Украине, которые не просто являются частью этого конфликта, но которые этот конфликт инспирируют», — приводит ТАСС слова патриарха Кирилла.