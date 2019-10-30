Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Власти Северной столицы приобрели порядка 380 единиц средств малой механизации и 20 единиц дополнительной техники, чтобы в зимний сезон очищать от снега и наледи внутриквартальные территории районов города. Об этом в среду, 30 октября, сообщил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь внутриквартальных территорий, которые находятся в ведении Жилищного комитета, составляет порядка 30 млн кв. метров. Чтобы дочиста убирать такой большой объём площадей, комитетом было приобретено указанное дополнительное количество техники в управляющих компаниях.

«Именно такого количества техники нам не хватало в предыдущем сезоне», — отметил Борщев.

Он отметил, что порядка 120 человек, от уровня руководителей до начальников жилищных управлений, прошли обучение по уборке территорий. Они узнали, как и в какой последовательности должна идти уборка в снегопад.

«Мы также промониторили подготовку управляющих компании по готовности к зиме. В распоряжении управляющих компаний имеются 6800 дворников и 677 единиц уборочной техники», — объявил чиновник.

По традиции, в зимний период будут созданы штабы для управления уборкой городских территорий.

«Совместно с комитетом по благоустройству мы договорились о совместной уборке узких тротуаров дворниками. Это нужно, чтобы тротуары, которые примыкают к жилым домам, в основном это центр города, очищались вручную, там где техника пройти не может», — добавил председатель Жилищного комитета.

Договора по этому вопросу заключены, с приходом первого снега в Петербург начата соответствующая работа.

«Мы можем с твердой уверенностью сказать, что на сегодня Жилищный комитет со всеми подведомственными организациями готов к работе в зимний период, и город будет содержаться на должном уровне», — резюмировал Виктор Борщев.

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