Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Компания Electronic Arts выпустила патч (файл, исправляющий ряд ошибок в игре) для FIFA 20, делающий лица футболистов более похожими на их реальные прототипы. Об этом 29 октября сообщил портал Real Sport.

Разработчики изменили лица 37 футболистов, в том числе Франка Рибери и Жуана Феликса. В момент релиза игры геймеры остались недовольны тем, что игровые спортсмены были совсем не похожи на свои прототипы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, французский футболист Франк Рибери играл в FIFA 20 вместе с детьми и не узнал самого себя в игре. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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