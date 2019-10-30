Челябинск, , 14:27 — REGNUM В Центральном районе Челябинска благоустройство завершат к концу ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас работы продолжаются на бульваре Ленина. Скоро установят качели, которые станут дополнением к уже созданной прогулочной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в этом районе Челябинска за лето-осень преобразили три важных объекта. Среди них в том числе сквер «Алое поле» и Сквер на Тернопольской.

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