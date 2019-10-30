Москва, , 14:24 — REGNUM В России следует развивать позитивную антиалкогольную повестку и умерить агитацию за введение новых запретов. Об этом заявила вице-президент общественной организации «Опора России» Наталья Золотых в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Люди привыкли, что есть ограничения. Более того, когда мы говорим о запрете, мне кажется, нужно создавать и мотивацию. Смертность, которая падает, здоровый образ жизни, спортивные нагрузки значительные, которые позволяют действительно выбрать альтернативу», — заявила Золотых.

В то же время она отметила, что следует не ослаблять регламентацию продаж спиртных напитков.

«У нас регионы имеют определённые возможности, в том числе к установлению времени, когда алкогольные напитки могут продаваться. Моё глубокое убеждение: нельзя впадать в крайности. Нельзя говорить, что запретим полностью. Но ограничения должны вводиться», — добавила она.