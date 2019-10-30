Петрозаводск, , 14:24 — REGNUM В Карелии в преддверии праздников и знаменательных дат заместитель главы республики — постоянный представитель Карелии при президенте России Владимир Тимофеев посетил комплексный центр социального обслуживания населения» по Кондопожскому району. Он встретился с воспитанниками отделения социальной реабилитации и подарил детям с ограниченными возможностями развивающие книги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Карелии.

Высокий гость вручил шестилетней воспитаннице центра цветные иллюстрированные рельефные книги «Атлас восприятия иллюстраций». Подарок был сделан в рамках благотворительной программы «Книжки в подарок». Маленькие воспитанники центра также смогли полакомиться тортом.

«Всегда важно, чтобы человек вне зависимости от возраста, состояния здоровья или социального положения ощутил сочувствие и участие ближних, поэтому предлагаю в ноябре дать старт благотворительности и вплоть до Нового года провести в Карелии акции в поддержку всех, кто нуждается в помощи и внимании», — призвал Владимир Тимофеев.

Ранее сотрудники постоянного представительства Карелии при президенте РФ приняли участие в программе «Книжки в подарок»: в качестве адресной помощи они внесли благотворительный взнос на издание книг в благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Фонд специализируется на создании цветных иллюстрированных рельефных книг и книжек-игрушек для детей с нарушениями зрения.

Напомним, 4 ноября празднуется День народного единства, 13 ноября отмечаются всемирный день доброты и международный день слепых, 20 ноября — всемирный день ребенка.