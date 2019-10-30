Лос-Анджелес, США, 30 октября 2019, 14:21 — REGNUM В игре League of Legends появится новая виртуальная музыкальная группа под названием True Damage. Ролик с демонстрацией её участников компания Riot Games выложила на YouTube-канале игры 29 октября.
В рамках создания группы True Damage персонажи игры Акали, Киана, Ясуо, Сенна и Экко получат тематические облики. Разработчики сообщают, что первая песня коллектива под названием Giants прозвучит на церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends.
Напомним, в игре League of Legends уже существуют две другие музыкальные группы: Pentakill и K/DA. Разработчики приглашают реальных музыкантов для исполнения песен от лица персонажей игры и выпускают клипы с их участием.
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