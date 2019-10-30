Белгород, , 14:23 — REGNUM Коэффициент естественной убыли населения в Белгородской области составил 5,1 на одну тысячу человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Липецкой области этот показатель зафиксирован на уровне 5,8, в Воронежской — 5,9, в Курской — 6,8, в Тамбовской области — 7,5. Сравнил область с другими регионами центрально-чернозёмного района Белгородстат.

В январе-августе 2019 года в Белгородской области миграционный прирост на 10 тысяч человек населения составил 38,5. В Воронежской области — 23,7, Липецкой — 33,8, Курской области — 34,8. В Тамбовской области отмечена миграционная убыль населения.

За счёт всех источников финансирования в январе-сентябре 2019 года введено 856,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов. По вводу жилья в расчёте на тысячу человек населения лидирует Липецкая область — 716,9 кв. м. На втором месте Белгородская — 553,2 кв. м., на третьем Воронежская — 474,3 кв. м. Немного отстаёт по вводу жилья Тамбовская область — 468,1 кв. м. и замыкает список Курская — 346 кв. м.

Белгородская область вышла в лидеры по средней номинальной начисленной заработной плате и среднему надою молока на одну корову в сельхозорганизациях.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2019 года к уровню января-сентября 2018 года составил в Воронежской области — 104,5%, в Белгородской 103,1%, Тамбовской — 100,9%, Курской — 100,2%, в Липецкой области — 97,1%.