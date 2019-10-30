Москва, , 14:14 — REGNUM Алкоголизм остаётся серьёзной проблемой в России, несмотря на снижение уровня потребления спиртных напитков. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милоновв эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Страна больна эпидемией алкоголизма. Эти цифры должны вселять в нас оптимизм и надежду. Но мы не должны быть спокойны. Мы должны понять, что людей надо спасать, вырывать из лап этой сильнейшей эпидемии. У нас никакой другой болезнью так не болеют, как алкоголизмом», — заявил Милонов.

По его мнению, главная проблема состоит в отсутствии дисциплины потребления спиртных напитков и в этом смысле России стоит задумываться о том, чтобы перенять опыт у некоторых европейских соседей.

«Финны пьют, но покупают алкоголь в государственных магазинах и в воскресенье вообще нигде не купить, кроме как в очень дорогом баре», — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления алкоголя в России за последние 15 лет снизился. Это коррелирует с другими позитивными тенденциями: с 2003 года по 2018 снижение смертности у мужчин составило 39%, а у женщин 36%. Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.