Ирвайн, США, , 14:13 — REGNUM Blizzard подтвердила информацию о том, что компанию покинули такие разработчики-ветераны, как Дастин Браудер, Эрик Доддс и Джейсон Чэйз. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Дастин Браудер ранее занимал должность ведущего дизайнера StarCraft 2, Эрик Доддс был директором проекта Heroes of the Storm, а Джейсон Чейс — главой отдела производства Hearthstone.

Издание отмечает: не факт, что эти события связаны, но все трое покинули компанию после того, как Blizzard закрыла проект шутера по StarCraft, известного под кодовым названием Ares. Известно, что Браудер и Доддс работали над этой игрой до того, как было принято соответствующее решение.

«Да, Эрик, Дастин и Джейсон решили уйти из Blizzard несколько месяцев назад. Они были и всегда будут считаться членами семьи Blizzard, и нам нравилось работать с ними на протяжении многих лет. Мы желаем им успехов в будущем», — заявили представители Blizzard.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что тайваньское подразделение компании Mitsubishi Motors отказалось от сотрудничества с Blizzard из-за решения компании в отношении профессионального игрока в Heartstone Нг Вай Чунга, известного как blitzchung. Стоит отметить, что Blizzard недавно приняла решение уменшить срок дисквалификации геймера до 6 месяцев, за что тот поблагодарил разработчиков.

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