Махачкала, , 14:14 — REGNUM Федеральный проект «Детство без опасности» стартовал в Дагестане. Он призван обучить родителей правилам безопасной перевозки детей в автомобилях, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Обучающие тренинги будут проходить несколько раз в неделю на базе республиканского перинатального центра. Занятия будут посвящены использованию детских удерживающих устройств (детских кресел), соблюдению на дорогах установленной скорости — «детского режима», аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части с коляской.

Отметим, что Дагестан вошел в тридцатку регионов России, где реализуется этот федеральный проект. Его главная цель — свести к минимуму показатели детской смертности на дорогах. Тренинги и мастер-классы в Дагестане будут проводиться в течение трех лет.

Читайте также: Больше всего детей из-за отсутствия автокресел гибнет на дорогах Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ассоциации производителей автокресел «Приоритет», Дагестан является лидером среди субъектов РФ по количеству детских смертей в результате нарушений правил при их перевозке. С начала 2015 года из-за отсутствия удерживающих устройств в республике погибло 23 ребенка в возрасте до 12 лет.