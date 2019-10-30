Красногорск, , 14:08 — REGNUM В Полмосковье между женской консультацией Лобни и Долгопрудненским роддомом появился бесплатный автобусный маршрут для беременных. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в министерстве здравоохранения Московской области.

Это дежурный бесплатный автобус на 20 мест, на которой беременные, наблбдающиеся в женской консультации Лобни могут быстро и безопасно добраться до родильного дома, чтобы пройти обследование, госпитализироваться или получить консультацию.

«Наша задача не только оказывать высококвалифицированную помощь будущиммамам и следить за здоровьем их малышей, но и организовать комфортноепребывание в Родильном доме города Долгопрудный», — заявила заместитель главного врача по родовспоможению Елена Швырева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Пушкина спасли пациента с редким для России диагнозом лихорадка Денге.

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