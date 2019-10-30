Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова примет участие в международном исследовательском проекте «Тренажеры для разработки эффективных методов устранения трансграничных последствий разлива нефти в экстремальных условиях», сообщает 30 октября пресс-служба Росморречфлота.

Общая стоимость проекта составляет €1,4 млн, средства на его реализацию предоставят правительства России, Финляндии и стран Евросоюза.

Отмечается, что основная цель образовательного проекта — создание технических комплексов и процедур, направленных на снижение рисков в связи с повышенной интенсивностью судоходства и разливами нефти в экстремальных условиях.

Специалисты Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ представят программы подготовки специалистов в этой сфере, а также разработают тренажерную базу для отработки практических навыков.

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