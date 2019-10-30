Челябинск, , 14:00 — REGNUM В Центральном районе Челябинска подходят к концу работы по благоустройству. За несколько месяцев преобразились три знаковых объекта, сообщает пресс-служба мэрии.

На бульваре Ленина появилась современная пешеходная зона. Вдоль проспекта Ленина создана широкая пешеходная сеть с газонами. Убраны ограждения возле проезжей части, но при этом места для парковое занижены в сравнении с тротуарами. В целом, здесь создана двухкилометровая зона отдыха.

В Сквере на Тернопольской созданы амфитеатр, сухой фонтан, тропиночная сеть и разные площадки для отдыха. Преобразился и сквер «Алое поле». Отметим, в нём работы шли два года.