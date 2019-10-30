Кембридж, Великобритания, , 14:16 — REGNUM Компания Ninja Theory совместно с профессором Кембриджского университета Полом Флетчером выпустит Inside Project — игровой проект, посвящённый изучению психических расстройств. О своей работе разработчики рассказали 29 октября в ролике на YouTube-канале Ninja Theory.

По словам разработчиков, Inside Project — это микс из современных технологий, игрового дизайна и клинической нейробиологии. С его помощью пользователи смогут распознать различные психические расстройства и научиться их контролировать.

Напомним, Ninja Theory — это британская игровая студия. Последний её проект под названием Hellblade: Senua's Sacrifice также был посвящён психическим расстройствам.

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