Курск, , 13:56 — REGNUM В Курской области за девять месяцев 2019 года было раскрыто около 200 преступлений, связанных со сложными схемами перевода денег и другими техническими инновациями. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, по каждому из этих дел ущерб потерпевшим был полностью возмещён.

Для защиты клиентов от подобных посягательств в 2018 году «Банк России» создал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в сфере финансов и кредитов. Это помогло установить 10 тысяч сайтов, через которые злоумышленники крали личные данные пользователей, 780 тысяч сайтов с «вирусами», а также установить и заблокировать пять тысяч номеров, которыми пользовались мошенники.

В УМВД отметили, что раскрывать киберпреступления сложно из-за новых технологий, которые осваивают мошенники, но в некоторых случаях их можно предотвратить. В частности, курян просят быть бдительными и не передавать никому информацию о личных банковских вкладах и картах. У банков, которые их обслуживают, уже есть вся информация о клиенте, которую они не станут запрашивать дополнительно.