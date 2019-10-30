Харьков, Украина, , 13:53 — REGNUM На Украине задержан, по предварительным данным, сын владельца строительного концерна «Вант», отбывающего наказание в колонии-поселении за мошенничество. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

42-летний мужчина около четырёх лет находился в международном розыске. Он был задержан 21 октября в Харькове. По информации украинских СМИ, его подозревают в участии в группировке, которая занималась убийствами, похищениями и бандитизмом в России и на территории СНГ. Всего же на совести участников группировки более 20 заказных убийств.

В настоящее время подозреваемый арестован, уточняет издание «Панорама».

ИА REGNUM отмечает, что отец задержанного в 2016 году был приговорён в России к четырём годам лишения свободы. Суд установил, что глава строительной фирмы похитил у дольщиков около 300 млн рублей. Отбывает наказание мужчина в колонии-поселении в Ростовской области.

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