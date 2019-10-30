Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Подготовка жилого фонда к зиме в Петербурге идёт полным ходом — до конца следующего года планируется перевести на систему «холодный чердак» все крыши города, в этом году будут переведены 1900 кровель. Об этом заявил 30 октября председатель Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Борщева, при подготовке к зиме специалисты Жилкома выявили три основные направления работы — очистка кровель жилого фонда от снега и наледи, уборка внутриквартальных территорий и уборка улиц.

В Петербурге подлежит очистке от снега и наледи 13,5 тысячи домов, это примерно 12,3 млн кв. м. Из этого количества 5,5 тысяч домов относятся к потенциально опасным.

«Уже три года мы работаем с управляющим компаниями по нормализации температурно-влагостного режима на чердаках. У нас оставалось 3,1 тыс. кровель, в этом году порядка 1900 кровель удалось привести по системе «холодный чердак», а в следующем году мы планируем завершить 1300 и эту работу», — пояснил Борщев.

Система, как указал спикер, не панацея, но дает время на уборку большого количества снега с крыш. Для этого заключены договора с 500 штатными кровельщиками, планируется привлечь от 800 до тысячи человек на период снегопадов.

«Для того, чтобы очистить кровли от снега и наледи, в этом году мы поставили перед управляющими компаниями задачу привлечь частных лиц, которым предоставят порядка 500 мест в общежитиях. На данный момент изъявили желание пока что 180 человек», — пояснил чиновник.

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