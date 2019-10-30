Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Около 300 заключенных в Казахстане отказались от деструктивных религиозных взглядов после работы со специалистами. Об этом заявил начальник управления комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики Бекболат Шакиров, сообщает 30 октября «Казахстанская правда».

По его словам, заключенных удалось перевоспитать в течение двух лет. Шакиров добавил, что в 2017 году была создана специальная служба и обеспечен индивидуальный подход к каждому осужденному.

Глава управления отметил, что в настоящее время в местах лишения свободы содержится около 700 заключенных, приверженцев радикальных взглядов. С ними ежедневно работают специалисты, сказал Шакиров.

Напомним, 30 октября в Нур-Султане прошел круглый стол по развитию политики по противодействию экстремистской деятельности. В рамках мероприятия Шакиров заявил, что Казахстан планирует сотрудничать с ООН в сфере перевоспитания террористов.

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