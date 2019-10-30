Тбилиси, , 13:09 — REGNUM В Тбилиси будут установлены бюсты Жиули Шартава и Гурама Габискирия, погибших в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов. Об этом 30 октября заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании правительства города, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Каладзе отметил, что бюсты Шартава уже установлены в Сенаки и Рустави, однако общественный деятель и национальный герой, по мнению Каладзе, заслуживает того, чтобы его бюст был поставлен и в Тбилиси. Мэр Тбилиси поручил своему заместителю Софо Хунцария заняться разработкой концепции бюста и поиском места его установки. Кахадзе отметил, что необходимо также установить памятник Гураму Габискирия

«Мы все помним минуты, когда Сухуми пал, и эти люди фактически последними покинули Дом правительства. Мы все помним те слова, когда им велели встать на колени и ругать грузин. Их ответ был — «Никогда в жизни!» Эти люди действительно этого заслуживают. Наши будущие поколения обязательно должны знать о наших героях. Это будет моя просьба, мы должны сделать все так, как эти люди заслуживают», — заявил Каха Каладзе.

Жиули Шартава в ходе грузино-абхазской войны 1992−1993 годов был назначен председателем прогрузинского Совета Министров Абхазской автономной республики. Гурам Габискирия с 1992 года занимал должность мэра столицы Абхазской автономной республики. Оба погибли после занятия абхазскими войсками Сухума.