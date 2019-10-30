Москва, , 13:06 — REGNUM В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в регионах высажено более 30 млн молодых деревьев, сообщили в Минприроды РФ.

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В посадке деревьев в лесах и на территориях муниципальных образований приняли участие более 3 млн добровольцев. Также присоединились к акции крупные предприятия.

Наибольшими темпами лесовосстановительные работы идут сейчас в субъектах Северо-Кавказского и Южного ФО, в этих округах ещё сохраняются благоприятные погодные условия для посадок.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акции «Сохраним лес» продлится до 31 октября 2019 года.

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