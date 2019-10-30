Пермь, , 13:05 — REGNUM В Перми в высотном жилом доме по ул. Пушкинской жители жалуются на большие трещины, которые появились в квартирах — на стенах и потолке. Люди требуют проведения технического обследования и принятия мер, сообщает ТК «РифейПермь».

Один из жителей дома подал на застройщика в суд. Только тогда компания признала наличие дефектов. Хотя до этого указывала на естественный процесс, который происходит при усадке новых домов.

Мужчина потребовал возместить нанесенный ущерб, и застройщик согласился выплатить 400 тыс. рублей. Однако за день до мирового соглашения передумал. Пермяк не исключает, что застройщик опасается прецедента, поскольку за первой выплатой ущерба может последовать бум исков от других жильцов дома, который в трещинах.

По данным информресурсов, дом № 136/а по ул. Пушкинской в Перми построен в 2017 году.