Ташкент, , 12:57 — REGNUM Сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Сырдарьинской области Узбекистана изъяли более 20 кг героина, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что задержанный житель Туркестанской области Казахстана перевозил крупную партию наркотиков из Таджикистана в Казахстан через территорию Узбекистана. По данным экспертов, стоимость партии составила более $300 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. По подозрению в организации работы лаборатории задержан житель Алма-Аты.

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