Москва, , 12:57 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 718 автомобилей в России из-за проблем с активацией системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет об автомобилях Skoda Rapid, которые были реализованы в 2019 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что конфигурация MBConnect была неправильно выполнена, и по этой причине система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом», — говорится в сообщении.

Представитель автопроизводителя информирует, что все необходимые работы для устранения неполадок и дальнейшей активации системы будут произведены в ближайшем для автовладельцев дилерском центре.

Ранее стало известно об отзыве в РФ 27 моделей Lamborghini Aventador.

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