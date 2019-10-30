Москва, , 12:58 — REGNUM В парке Серебряный бор на северо-западе Москвы заметили редкую для столицы птицу — малого пестрого дятла. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Вид малых пестрых дятлов не занесен в Красную книгу Москвы, но внесен в надзорный список — приложении к Красной книге. Эти птицы не перелетные, зимой их можно заметить рядом со стаями синиц.

Самку малого пестрого дятла обнаружили сотрудники Мосприроды.

Как отметила пресс-служба, дятлы играют важную роль в экологии леса — они помогают ограничивать распространение заболеваний деревьев, а также извлекать и уничтожать опасных для леса вредителей и питающихся древесиной насекомых, например, тлю, гусениц бабочек, муравьев, короедов, усачей, златок и многих других. Некоторые виды вредителей не интересны другим птицам, кроме дятлов.