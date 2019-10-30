Москва, , 12:52 — REGNUM Дедовщина в армии может существовать по разным причинам. Может быть более выраженная, а может быть практически не заметной, но быть. Какие-либо способы воздействия на солдат все равно будут, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя причины расстрела солдат в Забайкалье.

«И психоэмоциональное состояние у всех солдат разное. Каждый по-разному воспринимает те условия, в которые попадает. Там, где дедовщина все же есть, необходимо всегда бороться с этим. Способы будут зависеть только от самого солдата. Никогда не надо об этом молчать.

Военнослужащим следует сообщить командиру роты, если он не отреагирует, то по списку выше. Если боятся сделать это самостоятельно, то стоит попросить близких людей — родителей, иных родственников.

В результате либо солдата переведут в другое подразделение, либо оставят в этом же, но будут бояться тронуть, потому что можно будет загреметь в места не столь отдаленные. Если замалчивать такое отношение, то есть риск закончить жизнь бездумной смертью.

Уголовный кодекс содержит множество норм, предусматривающих ответственность за избиение и/или убийство человека. Вплоть до лишения свободы до 10 лет. Вопрос о том, какую из них применить, решается индивидуально, в зависимости от характера последствий и обстоятельств совершенного преступления.

На мой взгляд, переход на контрактную армию проблем дедовщины, к сожалению, не решит. Также не решит и переход всех сержантов на профессиональную основу службы.

После того как заключается с человеком контракт, его направляют в военно-учебную часть для прохождения интенсивной общевойсковой подготовки, во время которой командованием изучаются личные, физические и профессиональные качества контрактника.

По окончании учебы он отправляется на место основной службы. На данном этапе дедовщина может сохраниться», — высказал свою точку зрение эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, после чего сдался спецназу. Погибли восемь военнослужащих.

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