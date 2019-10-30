Томск, , 12:52 — REGNUM Полностью восстановлено электроснабжение населённых пунктов Томской области, нарушенное 29 октября из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в областной администрации.

Всего в регионе полностью или частично было обесточено 97 населённых пунктов, в том числе 17 из них к вечеру 29 октября оставались без света.

По данным обладминистрации, среднее время перерыва электроснабжения по всем отключениям составило 92 минуты.

Последствия стихии устраняла 51 бригада. Применялось 54 единицы спецтехники компании «Россети Томск». Всего энергетики зарегистрировали на электросетях более 50 технологических нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер нанёс ущерб не только Томской области, но и другим регионам Сибири.

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