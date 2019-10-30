Пермь, , 12:50 — REGNUM Дизайнерам Пермского края предложили объединиться и создать региональный шоу-рум, чтобы обеспечить узнаваемость и увеличить объемы заказов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Инициатива прозвучала в рамках второго международного форума моды Fashion Planetarium Perm, когда обсуждалась проблема отсутствия форматов позиционирования пермских дизайнеров в родном городе при их известности в России и за рубежом.

Также дизайнеры заострили внимание на том, что при растущих объемах заказов местные фабрики не справляются и не имеют возможности модернизации. Производители в свою очередь указывают на финансовую проблему и заявляют о том, что нуждаются в дешевых кредитах.

Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков подчеркнул, что в регионе дизайнерам оказывают поддержку в рамках проекта «Покупай пермское».

Основатель форума новой модной индустрии Be in Open Алексей Баженов отметил, чтов современном мире нужно «не только шить, но и формировать комьюнити». Для этого необходимо грамотно использовать, например, соцсети.