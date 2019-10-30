Симферополь, , 12:47 — REGNUM 20% составляет нехватка участковых уполномоченных в органах внутренних дел Крыма. Об этом сообщил глава МВД республики Павел Каранда 30 октября, выступая перед депутатами Госсовета РК.

По мнению главы ведомства, решить проблему можно, улучшив условия труда и увеличив уровень оплаты, сообщает «Крыминформ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каранда также сообщил депутатам о проблемах с выделением помещений для работы участковых уполномоченных — в суды уже подано 16 исков к муниципальным органам власти.