Вологда, , 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями «За спасение погибавших». Одну из медалей получат родственники вологодской студентки, которая погибла минувшим летом, спасая детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елизавета Дружинина погибла 21 июня. В тот день она отдыхала на Кубенском озере вместе со своим молодым человеком, его маленьким братом и сестрой. Дети купались на безопасной глубине, но течением их стало уносить в глубокий канал. Лиза и ее молодой человек бросились в воду, девушке удалось удержать над собой маленькую девочку до прихода помощи, но сама она выбраться из воды уже не смогла.

Похоронена Елизавета Дружинина в родном городе Вельске Архангельской области.