Грозный, , 12:45 — REGNUM Гимназия №12 в чеченской столице стала одной из лучших средних образовательных учреждений России. Она признана победительницей конкурса «100 лучших школ России». Руководитель гимназии Магомед Абдулсаламов стал «Директором года 2019», передает ЧГТРК «Грозный».

Кроме того, стал победителем конкурса и Центр образования имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Его директору Яхе Махашевой также вручили почетный знак «Директор года-2019».

Напомним, сотню лучших школ России определили на восьмом Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего», который проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 28 октября. Это значимый общественный проект в области образования, как отметили в министерстве образования и науки Чечни.

Решение о присвоении образовательным учреждениям Чечни звания лучших выносилось на основании независимой оценки экспертов и аналитических исследований.